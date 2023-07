L'introduzione del tetto di spesa stagionale, la corsa della categoria sul mercato statunitense, la moltiplicazione dell'interesse (vedi il pubblico televisivo oltre quello in presenza) e dei ricavi ...... per una ragione tanto banaleintollerabile: la Giunta, convocata per il 17 luglio, non ... A pocole lacrime di coccodrillo della Merra, lei stessa parte integrante di questa Giunta. ...Perché mentre oggi tutti i componenti il nucleo familiareper il calcolo del reddito di ... che per chi lo perderà dopo 7 mesi, servirà presentare una domanda all'INPS perconcerne l'...

Quanto valgono i team di F1 Forbes fa i conti (miliardari) Autosprint.it

Il balzo dei valori di ciascun team è frutto di scelte ed espansione globale maturati negli ultimi 18 mesi. Il "club" della Formula 1 è un'iscrizione dalla sicura fonte di ricavi ...Grazie al film "Barbie" si sono alzate di oltre il 20 per cento le quotazioni della bambola più famosa del mondo. Sulla piattaforma di ...