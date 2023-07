Purgatori | dramma a La7 Telese prima ride poi scoppia a piangere | Video

(Di giovedì 20 luglio 2023) L'improvvisa morte di Andreaha sconvolto tutto il mondo del giornalismo e in particolar modo i suoi colleghi che lavorano a La7, alcuni di loro spesso ospiti nella sua trasmissione, Atlantide, o magari il contrario: era lui che andava a presenziare come voce autorevole nei programmi altrui. In ogni appuntamento del palinsesto della giornata del 19 luglio, sorprendentemente la stessa dell'anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino e della sua scorta,è stato raccontato da chi lo ha vissuto da vicino, inpersona. Compresi Marianna Aprile e Luca, conduttori della versione estiva di In Onda. Ospite, per l'occasione, un'altra giornalista della carta stampata, cioè Flavia Perina de La Stampa che ha apprezzato molto lo stile equilibrato dinel suo ...

Nascerà ad Agrigento dalla collaborazione tra l’associazione Strada degli scrittori e CoopCulture, un premio dedicato ad Andrea Purgatori. Un modo per ricordare lo sceneggiatore, scrittore e ...Di Felice Cavallaro Una scelta di CoopCulture in sintonia con la “Strada degli scrittori” in vista del Master di scrittura in programma con Treccani dal 27 agosto al 3 settembre Chi l’ha visto fino a ...