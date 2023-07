Questa stagione ACpresentano una nuova versione chic della famosa maglia Away che riprende le caratteristiche distintive dello stemma ACper creare un pattern grafico all - over ...E ha mantenuto la promessa: l'ACha scelto MSC Crociere come nuovo sponsor di manica a ... A questa cifra si uniscono poi il main sponsor di maglia Emirates e il partner tecnico- entrambi da ...... quello con Emirates come main sponsor e quello conper la partnership tecnica - entrambi da ... COMUNICATO MSC - ACe MSC Crociere scendono in campo fianco a fianco. A partire dalla stagione ...

PUMA e AC Milan svelano la nuova seconda maglia 2023-2024: il comunicato Pianeta Milan

PUMA e Milan presentano la seconda maglia per la stagione 2023/24: un omaggio al legame tra calcio, moda e design.Milano, 20 luglio 2023 - PUMA presenta con orgoglio il nuovo Away kit AC Milan per la stagione 2023/24, progettato per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano.