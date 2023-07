Psg | Neymar | “Resto qui anche senza l’amore dei tifosi”

(Di giovedì 20 luglio 2023) “Mi aspetto di giocarela prossima stagione col Psg, ho un contratto e finora nessuno mi ha detto nulla su una possibile cessione. Sono tranquillo,se tra ie i giocatori non c’è molto amore io ci sarò, con oamore”. Lo ha dettoin un’intervista al giornalista Casimiro Miguel durante un’altra estate in cui il nome appare nei rumors di mercato,se meno rispetto al suo compagno di reparto Mbappé. Fermo da febbraio a seguito di un infortunio alla caviglia destra,ha ripreso ad allenarsi con il Psg la scorsa settimana. “È stato un infortunio fastidioso, sono stati mesi molto difficili. Ovviamente la vittoria fa sempre parte degli obiettivi, ma voglio giocare di nuovo bene, questa è la prima cosa”. E sull’addio di Messi: “Ha ...

PSG, NEYMAR: "HO CONTRATTO, RESTO ANCHE SENZA AMORE DEI TIFOSI" - Sportmediaset Sport Mediaset

