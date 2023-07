PSG | i convocati di Luis Enrique per la prima amichevole | c’è Mbappé

... colpronto a metterlo sul mercato se non rinnoverà visto il rischio di perderlo a zero fra un anno. Ma intanto Luis Enrique conta su di lui. L'attaccante francese, infatti, è fra idel ...Aspettando di definire il suo futuro, Kylian Mbappè è nell'elenco deidelper la prima amichevole del precampionato, in programma domani (ore 17) contro il Le Havre di domani (ore 17:00). Il fuoriclasse campione del mondo 2018 non ha mai nascosto l'...Qui di seguito l'elenco completo dei calciatorida Bollini per Euro 2023 , oggi campioni ... Cher Ndour (), Samuele Vignato (Monza), Giacomo Faticanti (Roma), Luca D'Andrea (Sassuolo), Luis ...

PSG, i convocati di Luis Enrique per l'amichevole con il Le Havre: c'è Mbappé, Neymar out TUTTO mercato WEB

Il portoghese figura nella lista dei convocati Si complica la trattativa che porterebbe Renato Sanches alla Roma. Come anticipato già nelle scorse ore, il PSG non sembra intenzionato a cedere il gioca ...Il futuro dell'attaccante resta però incerto PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il futuro di Kylian Mbappè resta ancora incerto, col Psg pronto ...