L'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme prima dell'alba nel corso di una manifestazione organizzata dai sostenitori del leader religioso Moqtada Sadr alla vigilia di un nuovo evento in ...... ha espresso solidarietà ai musulmani offesi per ilcompiuto in Svezia e, nel contempo, ha esortato le autorità civili a monitorare lein corso in Pakistan, perchè non si trasformino in ...Le parole di Erri De Luca suldelle streghe, qualche sorriso cameratesco di Mimmo Paladino, come una gomitata di complicità, il resto è un profluvio di stupidaggini insensate, di...

Proteste rogo Corano, a fuoco ambasciata svedese in Iraq QUOTIDIANO NAZIONALE

In Iraq l'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme prima dell'alba nel corso di una manifestazione organizzata dai sostenitori del leader religioso Moqtada Sadr alla vigilia di un nuovo e ...Fiamme nell'edificio, polizia in tenuta antisommossa ed idranti per disperdere i sostenitori del leader religioso Al Sadr, alla vigilia di un nuovo evento in Svezia dove gli organizzatori sarebbero in ...