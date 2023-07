Proteste contro il rogo del Corano | assaltata e incendiata l' ambasciata svedese a Baghdad

(Di giovedì 20 luglio 2023) L', in Iraq, è statae data alle fiamme poco prima dell'alba di oggi, nel corso di una manifestazione organizzata dai sostenitori del leader sciita e leader politico iracheno Muqtada al-Sadr, infuriati per la vicenda deldi una copia delavvenuta...

Il permesso era stato concesso in linea con la protezioni della libertà di parola, ma le autorità avevano successivamente affermato di aver aperto un'indagine per 'agitazioneun gruppo etnico',......ed emette un decreto presidenziale che concede la grazia a un gruppo di personele quali ... Tra le accuse formalizzate al ragazzo c'erano: istigazione alla violenza, alle, al terrorismo ...... ricercatore dell 'Egyptian Initiative for personal rghts e dopo lesuscitate in Italia e ... Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsiil Piano rifiuti di Roma Capitale e la realizzazione ...

Iraq, proteste contro rogo Corano: a fuoco ambasciata svedese a Baghdad Sky Tg24

Nessun membro del personale dell'ambasciata sarebbe stato ferito. La polizia irachena ha usato gli idranti per disperdere i manifestanti, ...Per protestare contro una manifestazione prevista in Svezia in cui si pianifica di bruciare una copia del Corano ...