Prosegue il Festival ' Colline Geotermiche' Due rappresentazioni

Ildelle Colline Geotermiche di Monterotondo Marittimo offre un'esperienza unica con 'Officine Papage' e 'Teatro delle Albe' che presentano 'Odiséa', una drammaturgia ispirata a 'Odiséa. Viaz de ...'Ma non solo quella, sia chiaro',Giulietti. 'È amaro pensare che con le regole di oggi ... Domani, aggiunge Giulietti, la serata finale della seconda edizione deldi Articolo21 a ...... in una modernità che ci ha frammentati e divisi, ilrisponde infatti al bisogno di un ... Sialle ore 16 con la lezione di yoga "Be - Water home", aperta a tutti e adatta ad ogni ...

Prosegue il Terre d'Arezzo Music festival, ecco tutti gli appuntamenti ... LA NAZIONE

Il festival delle Colline Geotermiche di Monterotondo Marittimo offre un'esperienza unica con "Officine Papage" e "Teatro delle Albe" che presentano "Odiséa", una drammaturgia ispirata a "Odiséa. Viaz ...Il Bundan Celtic Festival inizia oggi e prosegue fino a domenica nel parco della Rocca Possente di Stellata. Ingresso gratuito e programma musicale ricco, con concerti di Les Irlandiis, Sliotar, Rota ...