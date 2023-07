Pronto soccorso | al Papa Giovanni XXIII arrivano i volontari per l’orientamento di pazienti e famigliari

... L'estinzione dei pipistrelli rappresenterebbe un grave danno per l'ambiente; anche per questi motivi è stato fondato negli ultimi mesi unPipistrelli, che non si occupa soltanto di ...Tra lunedì e la giornata di ieri si sono avuti di media circa 150 accessi al giorno ale circa sessanta - in totale nei tre giorni presi in considerazione - hanno riguardato ...Ondata di maltempo in Veneto: colpite, oltre alla montagna, anche la Pedemontana e la pianura, provocando anche il ferimento di alcune persone: 20 si sono presentate aidel Veneziano, 14 nel Padovano, 3 nel Vicentino. Le centrali operative dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile hanno registrato più di 350 chiamate diper i violenti ...

Spezza una gamba al medico al Pronto soccorso del Policlinico di Milano: fermato, poi il Tso leggo.it

Non ci sono solo gli interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi naturali, il peso del clima che cambia incide anche su aziende, consumatori e ...«Un volo di diversi metri, il corpicino che vola, poi la caduta violenta tra le auto parcheggiate: è stato un miracolo che nostro figlio si sia salvato, quell’auto lo ha ...