PostePay | allarme per la frode che prosciuga il conto | proteggiti subito così | tanti ci cascano

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 20 luglio 2023) Una nuovasta spopolando sui conti: ecco a cosa bisogna fare attenzione e come fare per riconoscerla. Al giorno d’oggi le frodi telematiche sono una vera e propria costante. In tutti i modi, migliaia di utenti ogni giorno rischiano di essere truffati. L’intento dei truffatori è sempre lo stesso: provare a reperire dati sensibili degli utenti e provare a sostituire le loro identità per poi svuotare i loro conti bancari. Non è insolito, infatti, trovare sempre più vittime che denunciano alle autorità competenti questi tipi di truffa e purtroppo, dei colpi andati a segno. Nuova truffa poste pay: attenzione al messaggio che sta circolando – ilovetrading.itIn particolare in questo periodo estivo, dove i truffatori cercano di reperire quanti più soldi possibili e dove possono approfittare di una maggiore disattenzione ...