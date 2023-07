Poste | da raccomandate a pacchi | da lunedi' i rincari

Anchesi adegua all'aumento dell'inflazione. Dalla posta, ai pacchi, alle, dal prossimo lunedi' 24 luglio, partira' infatti una serie di rincari delle tariffe di tutti i servizi postali. ...Aumenti tariffari - spiega l'Authority - che consentiranno aItaliane di recuperare l'... Cresce anche il costo delleche passa da 5,60 a 5,80 euro. Saranno più care anche le ...Aumenti in arrivo per pacchi,e multe.Italiane ha annunciato l'adeguamento delle tariffe postali che entreranno in vigore a partire da lunedì 24 luglio. Diversi gli incrementi, dalla posta ordinaria fino a 20 ...

Poste italiane aumenta le tariffe postali dal 24 luglio. Ecco come Il Sole 24 ORE

Anche Poste si adegua all'aumento dell'inflazione. Dalla posta, ai pacchi, alle raccomandate, dal prossimo lunedi' 24 luglio, partira' infatti ...Da lunedì 24 luglio aumentano le tariffe postali. L'aumento, autorizzato dall'Agcom, prevede che l'invio in posta ordinaria all'interno dell'Italia (20 grammi) costerà 1,25 euro invece di 1,20 euro… L ...