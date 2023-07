Poste | aumentano i prezzi | la mappa dei rincari

(Di giovedì 20 luglio 2023) Da lunedì prossimo 24 luglio scatteranno idei servizi postali offerti dalle, autorizzati dall’Agcom con delibera del 27 giugno scorso. Aumenti tariffari – spiega l’Authority – che consentiranno aItaliane di recuperare l’inflazione registrata nel secondo semestre 2022 e nel primo semestre 2023 e così riallineare le tariffe dei servizi universali all’aumentato costo di produzione. l nuovo tariffario prevede un aumento della posta ordinaria (entro i 20 gr di peso) da 1,20 a 1,25 euro e della posta prioritaria (fino a 100 grammi) da 2,80 a 2,90 euro. Cresce anche il costo delle raccomandate che passa da 5,60 a 5,80 euro. Saranno più care anche le spedizioni di pacchi, con un ritocco all’insù di 50 centesimi per spedire un pacco ordinario (da 0 a 3 kg), per un costo che passa da da 9,40 a 9,90 euro. In aumento anche le ...

