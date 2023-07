Portanova alla Reggiana | femministe “Non una di meno” scendono in piazza

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’associazione femminista di Reggio Emilia “Non una di” scende inalle ore 20.30 di venerdì 21 luglio per un sit-in di protesta contro l’ingaggio da parte delladi Manolo, l’ex Genoa arrivato in prestito e recentemente condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo. In un volantino che circola suoi social, leinvitano “la comunità a partecipare contro l’ennesima offesa alle vittime di violenza patriarcale che ha macchiato la nostra città. Una vicenda orribile di cui si è resa protagonista la dirigenza della, perché sono gli interessi economici e di prestigio della squadra a valere più di ogni altra cosa. Si decide di proteggere un uomo accusato e condannato per stupro in primo grado, di chiudere per così dire un ...