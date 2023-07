Pnrr | Zan | ' spariti fondi alloggi universitari | destra tutela solo evasori'

(Di giovedì 20 luglio 2023) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - “Dalla terza rata delspariscono iper gli: il governo sceglie di nuovo di lasciare indietro chi è in difficoltà, ora gli studenti che lottano contro il caro affitti e per il diritto allo studio. Questae poteri forti”. Così il deputato e responsabile Diritti del Partito Democratico, Alessandro Zan.

'La 4a rata del #sta definitivamente sfumando e la riunione d'emergenza convocata per oggi da Fitto è un brutto ... Lo scrive su twitter il deputato del Pd, Alessandro'Il programma della destra al governo è chiaro - a detto Alessandro- ed è quello di togliere ... ma non parlano più di caro bollette, di, di sanità. L'attacco è a livello europeo e Meloni si ...... che parla di "governo di ipocriti che intanto aumenta la precarietà e sta per tagliare ilsui nidi". "Si applica in pieno il modello Orbán - rincara la dose Alessandro- : in Rai la destra ...

Ultimo'ora: Pnrr: Zan, 'spariti fondi alloggi universitari, destra tutela ... La Svolta

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Dalla terza rata del Pnrr spariscono i fondi per gli alloggi universitari: il governo sceglie di nuovo di lasciare indietro chi è in difficoltà, ora gli studenti che lotta ...