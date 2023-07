Pnrr | Silvestri M5S | ' governo festeggia suoi fallimenti | surreale'

(Di giovedì 20 luglio 2023) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Vedere ilcheè quantomeno. Ricordiamo all'esecutivo Meloni che fino ad ora ha speso solo 2 miliardi dei 33 delche vanno spesi entro il 2023; che la terza rata sarebbe dovuta arrivare il 30 marzo e oggi siamo al 20 luglio e che per averla abbiamo dovuto rinunciare a 500 milioni; che al momento è stato speso solo lo 0,5% delle risorse per la sanità e che è stata bucata la data del 30 giugno per la realizzazione di nuovi asili nido". Così Francesco, capogruppo alla Camera M5S. "È davvero difficile comprendere la soddisfazione delMeloni per questa sfilza di insuccessi. Piuttosto che perdere tempo nella solita propaganda, consiglio a Giorgia Meloni di ...

Delle somme a disposizione, circa 337 mila derivano dal Pnrr, 20mila da fondi ministeriali, il resto da risorse del Comune. Nella foto, il sindaco Alessandro Silvestri ...