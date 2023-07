Pnrr | sbloccata terza rata da 18 | 5 miliardi Slittano 500 milioni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rimane al centro dell’attenzione mediatica e politica, vista l’importante modifica nella. Il Governo italiano sembra aver trovato una soluzione per risolvere il nodo riguardante i 7.500 posti letto negli studentati da raggiungere entro la fine del 2022. Questo cambiamento comporta la decurtazione di 519di euro, ma con l’accordo di recuperarli all’interno della quarta. Tuttavia, gli studenti non sembrano soddisfatti e hanno accusato il Governo di fallimento. Vediamo nel dettaglio cosa comporta questa modifica e le reazioni degli attori coinvolti. Il cambiamento alladelIl Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, ha presentato una proposta per modificare il formato della ...