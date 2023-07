Pnrr | Governo “Trovata la soluzione per la terza e la quarta rata”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo un'approfondita interlocuzione con la Commissione Europea, oggi ilitaliano ha presentato nella riunione della Cabina di Regia suluna richiesta di modifica in materia di riforma degli alloggi per studenti, al fine di: inserire una nuova milestone nella; chiarire le condizioni e gli obiettivi della misura; correggere alcuni errori materiali”. Lo rende noto Palazzo Chigi.“In accordo con la Commissione, le modifiche proposte non avranno alcun impatto sull'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia riceverà nel 2023 con lae la(per un importo totale di 35 miliardi di euro) – sottolinea la Presidenza del Consiglio -. Laprevedrà 54 obiettivi per 18,5 ...