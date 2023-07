Pnrr e residenze universitarie | ecco gli errori che hanno fatto mancare l’obiettivo di 7 500 posti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) di Alessandro Santoro (Fonte: lavoce.info) Ripubblichiamo l’intervento dello scorso 9 maggio in cui l’ex team leader del Mef per la Missione 4 durante la fase di definizione delracconta le scelte discutibili chereso impossibile raggiungeredi realizzare 7.500 nuoviletto per universitari entro il dicembre 2022. Gli obiettivi delTornato alle cronache grazie alla protesta della studentessa del Politecnico che si è accampata con una tenda fuori dalla sua università, il tema del caro-affitti a Milano ha a che fare con il modello di sviluppo che il capoluogo lombardo ha seguito negli ultimi anni. Tuttavia, la residenzialità universitaria nel nostro paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di correlati finanziamenti per 960 ...