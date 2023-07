Pnnr | sbloccate terza e quarta rata | Palazzo Chigi | 35 mld entro fine 2023 | 60mila posti letto universitari entro 2026

(Di giovedì 20 luglio 2023) A bloccare per mesi la discussione con Bruxelles sullo sblocco delladel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), e quindi conseguentemente della, era stato il problema deidegli studentati, per quanto incredibile possa apparire. L’obbiettivo quantit

Accordo sul PNRR: sbloccata la terza rata ma congelati 500 milioni PMI.it

Roma raggiunge l'intesa con Bruxelles sui fondi del Pnrr: la terza rata da 18,5 miliardi arriverà come previsto entro fine anno. Superato l'impasse che la bloccava, vale a dire l'obiettivo intermedio ...Il Napoli cerca di accontentare Rudi Garcia in sede di mercato ed in tal senso arriva il colpo grazie ad uno scambio ...