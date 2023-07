Pjanic | ' Rudi ha molte qualità ed è abile a gestire il gruppo'

(Di giovedì 20 luglio 2023) Allenato da mister Garcia alla Roma, Miralemha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'Garcia ama il 4 - 3 - 3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati.haed èil. È una scelta di ...

... Miralemha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'Garcia ama il 4 - 3 - 3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati.ha molte ...Commenta per primo Miralemdice la sua sul Napoli campione d'Italia. Il centrocampista bosniaco ex Juve e Roma ha ...ha molte qualità ed è abile a gestire il gruppo. È una scelta di ...Come vede la staffetta: "Garcia ama il 4 - 3 - 3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati.ha molte qualità ed è abile a gestire il gruppo. È una scelta di continuità ...

Pjanic: “Rudi Garcia al Napoli Possono rivincere lo scudetto, ma a una condizione” MondoNapoli

Napoli-Anaune Val di Non. La prima uscita dei campioni d'Italia, dal ritiro di Dimaro. orari e canali tv e streaming.Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, parla della lotta per lo Scudetto, e del nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia.