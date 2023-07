Pjanic | Napoli vincerà lo Scudetto Ecco cosa penso di Garcia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Miralem, ex centrocampista della Juventus, esprime il suo parere sulla lotta per lo, l’arrivo di Giuntoli alla Juventus, e sul nuovo tecnico del, Rudi. Rivela anche i suoi pensieri sul calcio arabo. NOTIZIE CALCIO. Miralem, ex centrocampista della Juventus, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, affrontando numerosi temi di attualità nel panorama calcistico. Parlando del calcio arabo,ha affermato di non essere sorpreso dallo sviluppo di questa realtà calcistica: “Lo scorso anno, prima di arrivare qui, sono stato vicino all’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. Non sono stupito dello sviluppo dell’Arabia, negli ultimi anni hanno ospitato tante Supercoppe italiane e spagnole. Il campionato è valido, non ...

