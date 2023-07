Pivio e Aldo De Scalzi firmano la colonna sonora dell’esordio alla regia di Claudio Bisio

(Di giovedì 20 luglio 2023)Deladi L’ultima volta che siamo stati bambini, film che vede al debutto come registae che sarà presentato oggi nel giorno inaugurale del Giffoni Film Festival I talentuosi e pluripremiati compositoriDelaoriginale che uscirà prossimamente in digitale – edita da Edizioni Curci con Bartlebyfilm SRL (coeditori e coproduttori fonografici) – del film L’ultima volta che siamo stati bambini diretto dae distribuito da Medusa Film. L’attesissimo lavoro cinematografico che segna l’esordio ...

La colonna sonora è firmata daDe Scalzi che hanno dichiarato: "Nel nostro percorso artistico avevamo già incrociato Claudio Bisio in veste di autore in particolare col film 'Si può fare'...Oggi apprendiamo che a comporre la colonna sonora del film, in uscita il 12 ottobre con Medusa, sono statiDe Scalzi , celeberrimo duo di musicisti che ha lavorato con un numero ...L'incontro, aperto anche al pubblico, sarà condotto dal compositore Riccardo Giagni; e prevede interventi di Francesca Cima, Pasquale Catalano, Francesco Cerasi,De Scalzi; ...

Pivio e Aldo De Scalzi firmano la musica del film di Bisio Agenzia ANSA

La colonna sonora è firmata da Pivio e Aldo De Scalzi che hanno dichiarato: "Nel nostro percorso artistico avevamo già incrociato Claudio Bisio in veste di autore in particolare col film 'Si può fare' ...I talentuosi e pluripremiati compositori PIVIO & ALDO DE SCALZI firmano la COLONNA SONORA ORIGINALE che uscirà prossimamente in digitale – edita da EDIZIONI CURCI con BARTLEBYFILM SRL (coeditori e cop ...