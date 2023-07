Più della diplomazia poté Bruce Lee | a riconciliare oriente e occidente

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il tifone di quest’anno si chiama Talim, cinquanta estati fa lo battezzarono Dot. Soffiò su Hong Kong con la furia di un drago dal 14 luglio al 20 e nel giorno in cui smise la colonia britannica fu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Nelle situazionigravi sono stati trovati alimenti, di vario tipo, in cattivo stato di ... 620 i chili di prodotti ittici e alimenti prividocumentazione che attestasse la tracciabilità, ...... lo staff di von der Leyen ha fatto presente che se ci fosse una maggiore "accondiscendenza" da parteCommissione, le conseguenze sarebbero addiritturarischiose. Perché Perché tutti sanno ...Sabato 15 luglio si è avuta confermanomina, da parte di Papa Francesco , del 53enne Giuseppe Shen Bin come nuovo vescovo di Shanghai, la diocesi cattolicaimportanteRepubblica Popolare Cinese. Potrebbe sembrare una notizia irrilevante, ma non lo è affatto. Mani libere di Pechino Ignorando l'accordo sottoscritto con la Santa Sede nel 2018, e ...