Pietre si staccano da un costone a Procida | ferito turista

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA, verso le 19, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti nella spiaggia in località Ciraccio. Poco prima era avvenuto un piccolo smottamento dela ridosso della spiaggia, con caduta di polveri eche colpivano unafragolese classe '59. L'uomo è stato trasnell'ospedale cosciente e non in pericolo di vita, per gli accertamenti medici del caso. L'area dove è avvenuto lo smottamento era già interdetta al transito e alla balneazione per pericolo caduta massi con ordinanze del Comune die della Capitaneria di Porto.