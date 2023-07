Pier Silvio Berlusconi | arriva l’attacco senza mezzi termini | “C’è un pregiudizio”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dopo la sua rivoluzione in casa Mediaset,è stato preso di mira per una sua scelta che farà discutere ancora a lungo. I palinsesti Mediaset per la stagione 2023/24 hanno sconquassato nel profondo tutte le certezze televisive che da 20 anni a questa parte ci accompagnavano. Ma più che l’addio di Belen Rodriguez al colosso di Cologno Monzese o ancora la possibilità, sempre più concreta, che Ilary Blasi non abbia un programma, è stato l’improvviso “licenziamento” a Barbara D’Urso a palesare la rivoluzione in corso da parte diper la nuova stagione di Mediaset ha deciso di attuare un cambio di rotta – (Fonte ANSA) – Grantennistoscana.itInsomma, il trash – perlomeno ...

La De Filippi, al momento, sarebbe impegnata in una serie di incontri decisivi conBerlusconi , per consigliarlo al meglio sulle scelte da fare in ottica futura. Magari, allora, un ...La presentatrice non solo è stata riconfermata al timone dei suoi programmi di maggior successo, ma ha ricevuto anche ringraziamenti e complimenti daBerlusconi che sembra apprezzare il ...Continuano i casting per la prossima edizione del Grande Fratello Vip eBerlusconi potrebbe aver dato l'ok ad alcuni nomi di vipponi per la rinnovata versione del reality condotto da Alfonso Signorini . GFVip, ecco alcuni dei papabili concorrenti approvati da ...

La conduttrice pare intenzionata a creare uno spazio ad hoc per gli animali. Cambia intanto la data d'inizio dello show, con possibili novità sul pubblico.Sembra che nello studio di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per una rubrica dedicata al mondo degli animali.