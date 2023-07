Peschiera | il dopo Moretti agita la politica peschierese | è in arrivo la nomina del nuovo assessore in Giunta | il cdx rischia l’implosione?

Controlli ed ispezioni scattati il 18 luglio, hanno visto collaborare i carabinieri della Compagnia didel Garda e i NAS di Padova, che hanno passato al setaccio locali, alberghi e ristoranti di Lazise. Dall'Arma riferiscono che in tutto sono state ispezionate complessivamente 8 strutture, ...... il nome viene da quello di un locale, il Bikini di Barcellona, e dall'abitudine di mangiarli... Sono nate addirittura catene dedicate: dalla Toasteria Italiana nata adel Garda nel 2013 (...A spiegare quello che accadrà nei prossimi mesi è stato il vicesindaco Lorenzo Carabelli : "l'... Saranno costruiti marciapiedi in via XXV Aprile e in via Valle, punto di ingresso e di ...

Trovato un corpo nel Mincio: forse una ragazza a Peschiera per lavoro GardaToday

RIETI - Tempo di rinnovi per il Valle del Peschiera: altre quattro figure alla corte di mister Lorenzo Pezzotti. Un attaccante che si aggiunge ai già riconfermati Di Lorenzo e Ousmane e ...Non rientra dopo un permesso premio di quattro giorni e viene rintracciato un mese e mezzo dopo in compagnia di una donna a Peschiera Borromeo. L’uomo, un cittadino ucraino di 30 anni, è stato arresta ...