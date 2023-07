Perchè parlare agli adolescenti di sesso è importante

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 20 luglio 2023) Avrete sicuramente sentito dire che alcune persone non sono contente di Welcome to Sex, un nuovo libro che fornisce una panoramica colorata e fumettistica degli ins, degli out e dei roundabout dell’anatomia genitale, delle opzioni sessuali e di tutte le emozioni che possono far parte della crescita. Ho letto il libro e lo trovo fantastico.