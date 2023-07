Perché è fondamentale l’articolo 2697 del codice civile? Ti salva nelle cause ma sono in pochi a conoscerlo

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 20 luglio 2023)delprevede un’importante garanzia in sede processuale, necessaria per la tutela dei diritti. Non tutti lo conoscono, madel nostroè una normaper lo svolgimento dei processi civili tra privati o tra privati e Pubblica Amministrazione. Articolodel(ilovetrading.it)Cosa stabilisce? È rubricato “Onere della prova” e specifica quale soggetto è obbligato a fornire la prova in sede processuale. Tranne in ipotesi eccezionali, l’onere ricade sul soggetto che ha cominciato il giudizio, cioè che ha adito il giudice per prima per richiedere la tutela di un suo diritto, il cd. attore o ricorrente. Senza ...