Perché Ciccone deve temere più Gall di Vingegaard nella rincorsa alla maglia a pois al Tour de France

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilde2023 volge ormai al termine e quasi tutti i verdetti sono ormai stati espressi dstrada. Jonasè ad un passo dal bisclassifica generale, Jasper Philipsen ha chiuso da tempo il discorso per laVerde e Tadej Pogacar, nonostante le difficoltà, difficilmente avrà rivali per laBianca (Rodriguez è lontano 4’26”). L’unica battaglia ancora aperta è anche l’unica che riguarda un corridore italiano: Giulioè in testaclassifica dei GPM ma gli avversari non sono lontani. L’abruzzese al momento veste lacon un totale di 88 punti, frutto di azioni mirate soprattutto in queste ultime giornate di grande salita. I corridori che ...

... il campione belga della Jumbo - Visma ha lasciato il Tour non per mancanza di forze mala ... In evidenza davanti al gruppo anche Giulio: di punti in palio per la classifica scalatori ce ...... che però gli sfugge,si porta avanti entrando nella fuga di giornata Felix Gall, austriaco ... A proposito di scalatori, il nostro Giuliosi mantiene sulle spalle la maglia a pois di ...L'Italia confida in un exploit di Giulio, che nella crono ha rafforzato la leadership ...il Tour è ancora lungo, è tutto può succedere. Classifica generale dopo la 16esima tappa. ...