Perché ai Mondiali di calcio femminile l' Italia è l’unica squadra a non avere una maglia personalizzata

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 20 luglio 2023) I prossimidi(20 luglio- 20 agosto) in Australia e Nuova Zelanda, rappresentano un'importante vetrina per il talento e l'impegno delle atlete di tutto il mondo. La Nazionalena arriva alla massima competizione dopo anni di enorme crescita: le società dimaschile da qualche anno stanno investendo anche nel campionato, aiutando lo sviluppo delle atlete e di tutto il movimento calcistico. Durante questo torneo assisteremo all'esordio, in una competizione ufficiale di nazionali maggiorici sono già stati diversi torneo giovanili, delle maglie dell'di adidas. Dopo 19 anni in cui la Nazionale è stata legata a Puma, nel 2023 è iniziato il contratto con il brand delle tre strisce. A inizio anno ...