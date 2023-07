Per Sole e Baleno | i NO TAV Maria Soledad Rosas ed Edoardo Massari morti e dimenticati

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 20 luglio 2023) A 25 anni dalla loro morte, la storia didad(detta) ed(detto) due anarchici ecologisti e NO TAV, continua ad affascinare moltissime persone che vedono nella lotta che i due seppero portare avanti un grande esempio di forza, coraggio e autodeterminazione.dad nacque in Argentina, nel 1974, ma si trasferì presto in Italia, più precisamente a Torino. Di spirito indomito e tenace, si unì al movimento NO TAV ed entrò negli ambienti squatter del capoluogo piemontese. Fu in questa fase della sua vita che conobbe quello che sarebbe doventato il suo compagno,, con il quale condivideva i solidi ideali e la ferma opposizione allo sfruttamento della natura da parte ...