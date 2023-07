Per Netflix il divieto di condividere le password sta funzionando

di più, crede che i risultati positivi non si fermeranno qui : la condivisione degli account a pagamento verrà espansa in altri Paesi e le nuove politiche porteranno a un'ulteriore ...Utili sopra le attese e abbonamenti in rialzo dell'8% nel secondo trimestre, ma ricavi sotto il consensus, che perdeva quasi il 5% nell'after - hours, subito dopo la pubblicazione dei conti. Nei tre mesi appena passati, registrato un utileazione di 3,29 dollari, contro i 2,86 dollari del ...Un fatto, questo, che certamente bloccherà altre serie tv e film , non è chiaroquanto tempo. ... Stranger Things ( nella foto: i fan restano in attesa della stagione finale, su) , The ...

Su Netflix c'è un film romantico perfetto per chi ama sognare una bella storia d'amore Agendaonline.it

Tra aprile e giugno Netflix ha guadagnato circa 5,9 milioni di nuovi abbonamenti, secondo la società soprattutto grazie alla recente introduzione del divieto per gli utenti di condividere la password ...Gli abbonati in aumento in quel di Netflix Nella giornata di ieri Netflix ha rivelato agli investitori i dati per il secondo quadrimestre del 2023 (Q2 2023), conclusosi il 30 giugno. Un periodo che ha ...