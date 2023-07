“Per dare un segnale la destra cambi guardasigilli” | l’intervista a De Magistris

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nel giorno delle commemorazioni per le vittime delle stragi di via D’Amelio, dilagano le polemiche. Luigi de, ex pm e leader di Unione popolare, secondo lei a che punto è la lotta alla mafia? “Credo che negli ultimi anni nel nostro Paese ci sia un calo evidente e molto forte dell’attenzione e della tensione morale. Del resto la strategia delle mafie, lanciata per prima dalla ‘Ndrangheta e ripresa poi anche da Cosa Nostra dopo le stragi del ‘92 e del ‘93, di mimetizzarsi sempre più nel cuore dell’economia e delle istituzioni, abbandonando la strategia d’attacco, si sia ormai largamente consolidata. Questo da una parte fa apparire all’opinione pubblica le mafie come non più un’emergenza e una priorità, poi invece il livello di inquinamento del tessuto istituzionale, politico ed economico, è sempre maggiore. Me lo lasci dire, a mio parere negli ultimi anni le ...