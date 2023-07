(Di giovedì 20 luglio 2023) Dopo il round tecnico in programma il 26 luglio sul delicato temaflessibilità in uscita, le parti sociali e l'Osservatorio sul monitoraggiospesa previdenziale torneranno a incontrarsi il 5 e il 18 settembre sui trattamenti delle donne e sulla previdenza complementare. Solo al termine di questi cicli di appuntamenti il governo deciderà, sulla base delle risorse disponibili, le misurestiche da adottare nel 2024

Si registra un calo consistente per leanticipate con l'esaurimento di100: per i dipendenti pubblici nei primi sei mesi del 2023 sono state erogate 42.955 nuoveanticipate a ...503/1992 non prevede alcun ricalcolo contributivo dell'assegno e mantiene il metodo di calcolo naturale della pensione (in caso di sistema misto conretributiva fino al 1995 e contributiva dal ...

Pensioni: da Quota 96 a Quota 41 contributiva, il rebus in attesa della manovra Il Sole 24 ORE

Come funzionerebbe la pensione flessibile a 62 anni, quali sarebbero le penalizzazioni e cosa ci rimetterebbe il pensionato.Calano quest’anno per numero e per valore le pensioni erogate dall’Inps. Nei primi sei mesi del 2023 sono 370.136 le nuove pensioni, con una flessione del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2022 q ...