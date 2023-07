Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 20 LUGLIO

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

È quello della Quota, o delle "Quote", da adottare nelin attesa che il governo trovi le risorsi per superare, almeno parzialmente, la legge Fornero negli anni successivi. Sul tavolo ci sono già ...Sullesta per aprirsi una battaglia con l'Inps che potrebbe vedere coinvolti milioni di aventi diritto. L'oggetto della controversia riguarda le rivalutazioni degli assegni 2023 eper i quali ...E probabilmente verrà prorogata ancora una volta fino al 31 dicembredalla nuova manovra di ... Inoltre la misura a differenza dellenormali, non paga la tredicesima essendo una misura ...

Come funzionerebbe la pensione flessibile a 62 anni, quali sarebbero le penalizzazioni e cosa ci rimetterebbe il pensionato.Dopo il round tecnico in programma il 26 luglio sul delicato tema della flessibilità in uscita, le parti sociali e l'Osservatorio sul monitoraggio della spesa previdenziale torneranno a incontrarsi il ...