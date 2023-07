“Pensate solo ai selfie e non ascoltate le canzoni” | interrompe il concerto e rimprovera alcune fan Così la cantante Miranda Lambert perde la pazienza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) È ormai un’abitudine decisamente collaudata, quella di riprendere gli spettacoli attraverso gli schermi dei propri cellulari: ma c’è qualche artista che proprio non ci sta (e chi come i Placebo ha invitato senza vie di mezzo i suoi fan, prima del, a non usare lo smartphone). Tra questi sembra esserci anche, cantautrice country americana, che, nel bel mezzo della sua esibizione a Las Vegas, ha smesso di cantare perrefan, intente a scattarle delle foto. Nel pubblico erano moltissimi gli spettatori con il cellulare in mano, ma è stato un gruppetto a suscitare il disappunto di, che dal palco si è scagliata contro le ragazze. “Mi fermo qui per un secondo, mi dispiace. Queste ragazze sono preoccupate per il loroe ...