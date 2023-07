(Di giovedì 20 luglio 2023) Roma. Ilessor Agostinoè da sempre uno dei più ferventi sostenitori dell’intesa tra la Santa Sede e la Cina. Non è solo un osservatore attento a quel che a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

In un articolo, lo storico della Cattolica cita le affermazioni del segretario di stato a sostegno dell'Accordo segreto. Non tutte però. Si dimentica dei passaggi in cui Parolin critica apertamente l'...Sebbeneabbia ammesso i debiti nascosti - emersi a partire dalla crisi economica globale del 2008 - il governo centrale cinese oggidi ignorarli. Il Fondo Monetario Internazionale ha ...Sebbeneabbia ammesso i debiti nascosti - emersi a partire dalla crisi economica globale del 2008 - il governo centrale cinese oggidi ignorarli. Il Fondo Monetario Internazionale ha ...

Pechino si sceglie i vescovi Per il prof. Giovagnoli va bene così Il Foglio

In un articolo, lo storico della Cattolica cita le affermazioni del segretario di stato a sostegno dell'Accordo segreto. Non tutte però. Si dimentica dei passaggi in cui Parolin critica apertamente l' ...Il presidente cinese: pronti a discutere con gli Stati Uniti il modo corretto per andare d’accordo a beneficio del mondo intero ...