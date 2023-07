Pechino si prende gioco del Vaticano e Papa Bergoglio porge l’altra guancia

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sabato 15 luglio si è avuta conferma della nomina, da parte diFrancesco, del 53enne Giuseppe Shen Bin come nuovo vescovo di Shanghai, la diocesi cattolica più importante della Repubblica Popolare Cinese. Potrebbe sembrare una notizia irrilevante, ma non lo è affatto. Mani libere diIgnorando l’accordo sottoscritto con la Santa Sede nel 2018, e poi rinnovato nonostante l’ostilità di gran parte del mondo cattolico, il governo dista procedendo a nominare vescovi di sua fiducia (il che significa vicini al Partito comunista) senza chiedere il parere preventivo del. Eppure questa era per l’appunto la chiave del suddetto accordo. I vescovi cinesi devono essere nominati con l’accordo tra le due parti, governo cinese da un lato e Santa Sede dall’altro. Invece tutto questo non è avvenuto. ...