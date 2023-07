PD Macerata Campania | sfiducia a Cioffi scelta scellerata

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 20 luglio 2023). Il coordinamento di circolo del Partito Democratico diha diramato una nota a commento della recenteall’ex primo cittadino Stefano. Di seguito il testo completo: ‘I militanti del Partito Democratico diesprimono piena solidarietà al sindaco Stefano, nonché consigliere provinciale, per l’inattesaarrivata in un momento complesso della vita pubblica nazionale e di riflesso locale. I consiglieri di maggioranza in primis, coprotagonisti della fine insensata di questo mandato amministrativo, hanno oggettivamente contravvenuto alla volontà di interrompere un progetto politico avallato dagli elettori con il 73% delle preferenze. Un azzardo ...