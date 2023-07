Paupisi | Festa Maria Santissima di Pagani | al via le iscrizioni per il tiro alla fune

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è attesacontradadiper i solenni festeggiamenti in onore adiin programma l’ultimo weekend di luglio ed organizzati dall’associazione socio-culturale ‘Il Sogno’. Diversi gli appuntamenti tra fede, musica e tradizioni. Ma all’interno della kermesse non poteva mancare la serata dedicata alin programma venerdì 28 luglio dalle ore 21:00. Leper partecipare sono aperte. Saranno organizzati gironi A e B con semifinali e finali, la prima del girone A con la seconda del girone B e viceversa. Le squadre dovranno essere obbligatoriamente munite di scarpe; per partire con la tirata, le squadre dovranno essere in tensione sulla ...