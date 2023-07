Pattinaggio artistico a rotelle | Italiani 2023 | Cantalini Regina del Solo Dance in campo Junior Trionfo per Vittuari

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 luglio 2023) Arrivano altri responsi importanti da Piancavallo, località friulana che sta ospitando questa settimana i Campionatididedicati alla danza. Nelinfatti a vincere il titolo sono stati Linda(al primo successo di categoria) e Francesco, entrambi autori di due ottime prove complessive. La pattinatrice romana seguita da Alessandro Spigai, già in testa dopo la style, ha completato la pratica anche nella free, imponendosi con grande forza in entrambi i punteggi e riuscendo a toccare l’importante soglia degli 80 punti (81.79), attestandosi in quota 143.38 nel totale, quattro punti in più di Greta Pani che, dopo la terza piazza del segmento ...