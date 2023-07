Patrick Zaki torna oggi in Italia | fine di un incubo lungo tre anni

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) –torneràin. ?La grazia concessa ieri dal presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi?, arrivata all'indomani della condanna a tredi carcere da un Tribunale di Mansoura per aver diffuso presunte notizie false in un post sulle minoranze copte, sancisce quindi ladi undurato tre. Ad annunciare ieri sera il ritorno indello studente dell'Alma Mater di Bologna, era stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni attraverso un video messaggio pubblicato sui canali social: "haricevuto la grazia dal presidente della Repubblica egiziana e voglio ringraziare il presidente Al Sisi per questo gesto molto ...