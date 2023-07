Patrick Zaki | Tajani | Ruolo dell' Italia decisivo per la grazia - Nessun baratto col caso Regeni

(Di giovedì 20 luglio 2023) Leggi Anche Egitto,ha ricevuto lapresidenziale - Meloni: 'Grazie ad Al Sisi per questo gesto' - Il ricercatore libero in giornata 'Percon il' '...

Leggi Anche Egitto,ha ricevuto la grazia presidenziale - Meloni: 'Grazie ad Al Sisi per questo gesto' - Il ricercatore libero in giornata 'Pernessun baratto con il caso Regeni' 'Nessun baratto, ...Ma nel Pd c'è anche chi si smarca e ringrazia l'esecutivo La grazia aè 'una bella notizia', che arriva dopo anni di mobilitazioni per la sua libertà. E pazienza se a essere determinante,...La liberazione diè prevista in giornata, ha detto sua madre, e verrà rilasciato dalla ... La donna è con George , il padre di. 'Naturalmente siamo molto felici; la situazione è cambiata ...

Egitto, al-Sisi grazia Patrick Zaki: a breve il rilascio. Meloni: oggi sarà in Italia Il Sole 24 ORE

Mentre Renzi e Calenda si congratulano con Palazzo Chigi, i leader di M5s e Pd fanno riferimento agli anni di mobilitazione e non al lavoro diplomatico. Ma nel Pd c'è anche chi si smarca e ringrazia l ...Arriva la grazia per Patrick Zaki dopo tre anni di una saga giudiziaria che ha visto lo studente di Bologna detenuto anche in una delle prigioni più pericolose al mondo. Ripercorriamo la storia del pr ...