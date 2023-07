Patrick Zaki Tajani | Questione risolta come con Alessia Piperno

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il risultato della liberazione di“è stato ottenuto senza clamore, polemica e senza alcun baratto: abbiamo continuato sempre a chiedere questo caso e quello di Regeni dimostrando di risolvere anche questioni più delicatiquello didetenuta ingiustamente in Iran dai pasdaran”. Così il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Antonio(nella foto), in una dichiarazione alla stampa al termine del Consiglio Ue Affari esteri che si è svolto a Bruxelles. “In politica serve parlare poco quando si devono risolvere i problemi e noi ci siamo impegnati sin dall’inizio dell’attività di governo ottenendo il risultato della liberazione”, ha aggiunto il ministro. (Pis/ Dire)

'Ora sono libero, penso a tornare in Italia il prima possibile , speriamo che avvenga presto'. Lo ha dettoai giornalisti nei pressi della Direzione di polizia di Nuova Mansura subito dopo essere stato rilasciato. 'Sto pensando di ritornare a Bologna e stare con i miei colleghi all'università'.AGI/Vista - "Intantoè stato liberato. Sappiamo bene che in passato per liberare italiani e italiane da situazioni di pericolo sono stati tirati fuori dei soldi. La trattativa con l'Egitto è stata diplomatica ...A maggio Al Sisi aveva iniziato un dialogo con opposizioni e societa' civile. Dopo l'annuncio della condanna aun numero importante di membri avevano annunciato il ritiro dall'iniziativa. E questo aveva avuto un riverbero interno", spiega all'ANSA Andrea Dessi', Responsabile di Ricerca, Istituto ...

Patrick Zaki graziato dal presidente egiziano al Sisi Avvenire

Ieri era stato comunicato che l’attivista sarebbe stato rilasciato alle nove, ora locale egiziana, le otto in Italia ma i tempi si sono allungati. Il ricercatore è uscito intorno alle 12 e 10 ore ital ...Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli ...