Patrick Zaki riassapora la libertà | «I primi progetti in Italia? Un piatto di pasta | una gita al mare e l’abbonamento al Bologna»

(Di giovedì 20 luglio 2023)è uscito questa mattina dal commissariato di Mansura ed è ora, definitivamente, un uomo libero, in seguito alla decisione del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi di concedergli la grazia. «Ora sono libero, penso a tornare inil prima possibile, speriamo che avvenga presto», aveva detto appena uscito dalla Direzione di polizia ai cronisti che lo attendevano sul posto. Ore dopo,ta l’aria dellasi lascia andare e confessa i suoi sogni e i suoiper il prossimo futuro. «Non ho ancora fatto un piano preciso», raccontaalla giornalista del Corriere della Sera Marta Serafini, quando gli chiede se prevede di partire subito per il Paese dove ha i sui studi, gli amici, la ...

"Attualmente, mi trovo in libertà e sto progettando di tornare in Italia il prima possibile, sperando che accada presto", ha dichiaratoai giornalisti dopo essere stato rilasciato dalla Direzione di polizia di Nuova Mansura. Ha espresso il desiderio di ritornare a Bologna e riunirsi con i suoi colleghi universitari. ...è uscito dall'edificio della Direzione di polizia di Nuova Mansura dopo la grazia presidenziale ricevuta mercoledì. - continua sotto - Il ricercatore torna in libertà dopo aver scontato ...A maggio Al Sisi aveva iniziato un dialogo con opposizioni e societa' civile. Dopo l'annuncio della condanna aun numero importante di membri avevano annunciato il ritiro dall'iniziativa. E questo aveva avuto un riverbero interno", spiega all'ANSA Andrea Dessi', Responsabile di Ricerca, Istituto ...

Patrick Zaki rilasciato dopo la grazia. L'abbraccio con la madre. "Voglio tornare in Italia il prima possibile" - Cronaca ... Agenzia ANSA

La leader del Pd: "Vogliamo piena verità e giustizia" Dopo la liberazione di Patrick Zaki, scarcerato in Egitto dopo la grazia del presidente Abdel Fattah al-Sisi, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ...Grazie per aver letto Prima Ora e buon giovedì (Nella foto in apertura di Mohamed El-Raai / Afp, Patrick Zaki arriva in tribunale a Mansoura, in Egitto, per un’udienza il 21 giugno 2022. Questa ...