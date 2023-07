Patrick Zaki | «Pensavo fosse tutto perduto | spero di essere presto a Bologna»

(Di giovedì 20 luglio 2023) Le prime parole del ricercatore all’uscita dal commissariato di Nuova Mansoura. «La prima cosa che farò in piazza Maggiore sarà abbracciare la mia professoressa». E ringrazia l’ambasciata italiana in Egitto

Roma, 20 luglio 2023 "Intantoè stato liberato. Sappiamo bene che in passato per liberare italiani e italiane da situazioni di pericolo sono stati tirati fuori dei soldi. La trattativa con l'Egitto è stata diplomatica ...è uscito questa mattina dal commissariato di Mansura ed è ora, definitivamente, un uomo libero, in seguito alla decisione del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi di concedergli la ..."Attualmente, mi trovo in libertà e sto progettando di tornare in Italia il prima possibile, sperando che accada presto", ha dichiaratoai giornalisti dopo essere stato rilasciato dalla Direzione di polizia di Nuova Mansura. Ha espresso il desiderio di ritornare a Bologna e riunirsi con i suoi colleghi universitari. ...

Patrick Zaki rilasciato dopo la grazia. L'abbraccio con la madre. "Voglio tornare in Italia il prima possibile" - Cronaca ... Agenzia ANSA

ROMA - "In politica conta il lavoro e contano i fatti. I fatti ci sono stati. Non avevamo dubbi". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio ...La leader del Pd: "Vogliamo piena verità e giustizia" Dopo la liberazione di Patrick Zaki, scarcerato in Egitto dopo la grazia del presidente Abdel Fattah al-Sisi, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ...