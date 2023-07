Pat Sounds

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 luglio 2023) “Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra”. Sono queste le parole che mi sono venute in mente al termine del concerto di Pat Metheny, ieri sera al Lazzaretto, a chiusura del trittico di quest’ultima, memorabile edizione del Bergamo Jazz Estate. Non perché il chiomatissimo statunitense abbia in alcun modo omaggiato De Andrè durante il suo set, ma per il fatto che la sua intera esistenza sembra essere letteralmente una prolunga del suo strumento. L’uomo che nelle interviste – la più recente e significativa con lo youtuber Rick Beato – si dimostra così alla mano, è in grado di esprimere, in studio e sul palco, una gamma talmente vasta di sensazioni, stati d’animo e suggestioni, che le parole davvero non gli rendono giustizia. Non sarà facile, quindi, esprimere nero su bianco l’incanto di ieri sera, però è bello provarci. Superati i ...