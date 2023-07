Pat Metheny suona e un reporter sui generis lo ritrae in diretta Con gli acquarelli

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 luglio 2023) Bergamo. Un paio di fortunati spettatori, mercoledì sera al Lazzaretto, hanno potuto assistere a due performance al prezzo di una. Mentre infatti un Patbaciato dalla grazia regalava toccanti exploit di chitarra elettrica e acustica, in quinta fila, in silenzio e senza disturbare (ma suscitando la curiosità dei vicini di posto), un signore si destreggiava in un’altra arte, quella dell’illustrazione indei musicisti sul palco. Alessandro Curadi, milanese, da più di vent’anni si fa notare per la sua “attività” durante i concerti. E per i lusinghieri risultati. Si siede, prende un grande blocco con fogli da disegno, un pennellino, una scatoletta di, un bicchiere d’acqua e, mentre Patattacca con la sua strabiliante 42 corde, inizia a dare pennellate decise, precise, colorate. In mezz’ora ...