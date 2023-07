PAR TY | in anteprima il video di ‘OWO’

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dal 21 luglio 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica OWO, il nuovo singolo di PAR TY (Kimura). OWO è un brano leggero ed estivo, con sonorità latine. L’artista racconta del rapporto con la propria ragazza in un momento di nostalgia. Lei, trasferendosi dall’Argentina all’Italia ha stravolto la sua vita lasciandosi alle spalle quanto costruito, la famiglia e gli amici. Sacrifici fatti sperando in un futuro migliore, deve però scontrarsi ogni giorno con una realtà condita di false aspettative e modi diversi di vivere. «Questo brano per me è molto importante, poiché oltre ad essere un progetto ben riuscito dipinge alla perfezione un periodo della mia vita a cui sono particolarmente legato, seppur non sia stato facile da affrontare. – spiega PAR TY – Infatti, nell’ultimo anno, proprio come la mia ragazza ha cambiato Stato, io ...

Dal 21 luglio sarà disponibile su tutte le piattaforme 'OWO', il nuovo singolo di PAR TY (Kimura). Il video in anteprima.