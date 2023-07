“Palpata breve non è reato” | Procura di Roma impugna la sentenza

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 luglio 2023) La decisione con cui i giudici del Tribunale avevano assolto dall'accusa di violenza sessuale un bidello "Si presta a censura essendo incorsa in errore nella valutazione delle prove acquisite" Ladihato ladi assoluzione emessa dal Tribunale diche ha assolto “perché il fatto non costituisce” un bidello dell’Istituto Cine Tv Roberto Rossellini dall’accusa di violenza sessuale per aver toccato il sedere a una studentessa allora minorenne. Secondo il pm, che aveva chiesto la condanna per l’imputato, laappellata “si presta a censura essendo incorsa in errore nella valutazione delle prove acquisite, nella ricostruzione del fatto contestato e nella valutazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo”. “Il ...